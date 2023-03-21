21 марта 2023, 22:03
«Надеюсь, что у меня еще будет возможность заявить о себе». Фигуристка Косторная — о своей дальнейшей карьере
Российская фигуристка Алена Косторная выразила уверенность, что впереди ее ждет еще долгая карьера и ей удастся вывести на новый уровень свои титулы. Спортсменку процитировал RT.
«Надеюсь, что у меня еще будет возможность заявить о себе», — поделилась Косторная.
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В середине января тренер Елена Буянова объявила о завершении работы с Косторной, поскольку фигуристка изъявила желание перейти в парное катание. Сейчас она выступает в паре с Георгием Куницей под наставничеством Сергея Рослякова.
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Фигурное катание
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