Спорт 21 марта 2023, 22:03 «Надеюсь, что у меня еще будет возможность заявить о себе». Фигуристка Косторная — о своей дальнейшей карьере

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Российская фигуристка Алена Косторная выразила уверенность, что впереди ее ждет еще долгая карьера и ей удастся вывести на новый уровень свои титулы. Спортсменку процитировал RT.

«Надеюсь, что у меня еще будет возможность заявить о себе», — поделилась Косторная.

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В середине января тренер Елена Буянова объявила о завершении работы с Косторной, поскольку фигуристка изъявила желание перейти в парное катание. Сейчас она выступает в паре с Георгием Куницей под наставничеством Сергея Рослякова.

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