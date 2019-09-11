«Надеемся на победу». Футболисты из Дубны выступят на всероссийских соревнованиях

На всероссийских соревнованиях «Кожаный мяч» Подмосковье будут представлять юные дубненские футболисты.

Ребята стали лучшими на областном турнире среди спортсменов 2006 года рождения. Как говорят тренеры, их подопечные «катком» прошлись по своим соперникам и заняли безоговорочное первое место. Теперь юные спортсмены отправятся в Волгоград, уровень состязаний там будет уже гораздо выше. Но наставники ребят заявляют, что команда готова к новым вызовам.

Жара им не помеха. Юные хоккеисты из Дубы начали подготовку к новому сезону Подробнее

«Надеемся на победу, все-таки всероссийский турнир. Это уже другой статус соревнований. Я думаю, в Волгограде они покажут класс — и Дубну не подведут, и Московскую область. Верим в победу, будем обязательно следить», — отметил глава городского округа Дубна Максим Данилов.

Напутствие юным футболистам дал глава города. Он отметил, что Дубна может ими гордиться, и попросил вернуться без травм. А на кону приз-мечта многих мальчишек — возможность представлять Россию на международных соревнованиях.