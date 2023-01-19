Эксклюзив 19 января 2023, 11:26 «Надеемся на лучшее». Мать Костомарова — о планах отключить фигуриста от ЭКМО Мать фигуриста Костомарова прокомментировала сообщения о его возможном отключении от ЭКМО РИА «Новости»

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Семья фигуриста Романа Костомарова надеется на лучшее и благодарна за поддержку со стороны всех, кто переживает за него, рассказала «360» мать спортсмена Валентина Костомарова. По ее словам, она пока не навещала сына в больнице, а информацию о его состоянии в основном узнает от его супруги.

«Я узнаю сама только из прессы. Оксана (Домнина, супруга фигуриста — прим. ред.) мне говорит, что как. То же самое пишут в газете. Какое у нас может быть настроение? Конечно, надеемся на лучшее и на хорошее», — сказала собеседница «360».

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Говоря о публикациях, что врачи хотят отключить Костомарова от аппарата для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), она заметила, что медики лучше знают, как следует поступать.

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«Слава богу, врачи лучше знают, мы все ходим под Богом. Пока не навещала его, Оксана — пока не знаю, еще не созванивались. Спасибо всем большое, мы все переживаем», — добавила мать фигуриста.

Ранее отец спортсмена сообщил «360», что сын по-прежнему находится в тяжелом, но стабильном состоянии.