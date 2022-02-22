Надаль выразил уверенность, что Медведев станет первой ракеткой мира

Испанский теннисист Рафаэль Надаль оценил перспективы российского игрока Даниила Медведева стать первой ракеткой мира. Спортсмена процитировала «Политика Сегодня».

По словам Надаля, рано или поздно Медведев станет первой ракеткой мира.

«Новаку уже 34, мне будет 36, Федереру — 40. Молодые игроки наступают. Они будут подниматься в рейтинге. И они очень хороши», — заметил теннисист.

Он назвал Медведева очень сильным и невероятным игроком, и пожелал ему успехов.