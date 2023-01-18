18 января 2023, 17:20
Надаль вылетел с турнира Australian Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль завершил свое выступление на турнире Australian Open 2023. Об этом сообщил RT.
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Во втором круге Надаль проиграл американцу Маккензи Макдональду со счетом 4:6, 4:6, 5:7. Во втором сете испанцу из-за проблем с ногой пришлось взять медицинский таймаут.В следующем этапе турнира Макдональда ожидает встреча с победителем матча между японцем Йосихито Нисиока и чехом Далибором Сврчиной.
Теннис
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