Спорт 18 января 2023, 17:20 Надаль вылетел с турнира Australian Open

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль завершил свое выступление на турнире Australian Open 2023. Об этом сообщил RT.

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Во втором круге Надаль проиграл американцу Маккензи Макдональду со счетом 4:6, 4:6, 5:7. Во втором сете испанцу из-за проблем с ногой пришлось взять медицинский таймаут.