Надаль пропустит турнир в Дубае

Теннисный турнир в Дубае пройдет без испанца Рафаэля Надаля, который получил травму спины на Открытом чемпионате Австралии. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Мы серьезно размышляли над тем, чтобы приехать и сыграть, но не думаю, что я уже готов. Еще раз благодарю организаторов за любезное приглашение», — написал спортсмен в Twitter.

По данным издания, турнир стартует на следующей неделе. Это не первое состязание, которое пришлось пропустить испанскому теннисисту. Из-за все той же травмы спины Надаль снялся с турнира в Роттердаме.