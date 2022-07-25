Надаль обошел Федерера по количеству призовых за всю карьеру

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обогнал по числу призовых за карьеру швейцарского игрока Роджера Федерера. Об этом написала «Политика Сегодня» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным издания, в нынешнем году Надалю удалось заработать порядка 6,4 миллиона долларов. За всю карьеру его заработок составляет 131 миллионов долларов. Что касается Федерера, то общий объем его призовых достигает 130 миллионов долларов. Уточняется, что швейцарскому теннисисту пришлось досрочно завершить текущий сезон из-за операции на колене.