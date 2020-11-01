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    01 ноября 2020, 22:44

    «Динамо» одержало победу над «Тамбовом» в РПЛ

    Валерия Шафирко

    Футболисты «Динамо» одержали победу над «Тамбовом» в 13-м туре чемпионата России. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу бело-голубых. Решающий мяч был забит на 90-й минуте с пенальти.

    Матч прошел на «Мордовии Арене» в Саранске. Счет на 8-й минуте открыли бело-голубые, пишет «Свободная пресса». Несмотря на последующее удаление двух игроков, на 64-й минуте «Тамбов» благодаря пенальти смог сравнять счет.

    Второй пенальти был назначен на 90-й минуте игры, но уже в ворота «Тамбова». Удар реализовал Николай Комличенко.

    На 98-й минуте «Тамбов» имел возможность забить гол — был назначен третий одиннадцатиметровый в матче, — но вратарь «Динамо» смог защитить ворота.

    В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает четвертое место. В активе клуба 23 очка. В следующем матче, который пройдет 8 ноября, «Динамо» примет московский «Локомотив», «Тамбов» встретится на поле с грозненским «Ахматом».