Спорт 15 ноября 2022, 13:00 Начинающим спортсменам посоветовали брать занятия с персональным тренером

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Мастер спорта по самбо, фитнес-тренер, старший тренер спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Дмитрий Нагулин в разговоре с изданием РИАМО посоветовал начинающим спортсменам брать занятия с тренером.

По его словам, тренер не только поможет подобрать программу занятий, но и проследит за техникой выполнения упражнений.

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«Многие считают, что это напрасная трата денег, так как имеющийся в каждом зале инструктор способен помочь разобраться с работой тренажеров и дать общие рекомендации», — отметил Нагулин, добавив, что функции персонального тренера очень важны.

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Нагулин подчеркнул, что работать по той программе, где все расписано, гораздо легче и эффективнее. Кроме того, тренер не только проследит за процессом тренировки, но и замотивирует своего ученика.