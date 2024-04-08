Спорт 08 апреля 2024, 18:27 Начинающий спортивный комментатор Иванов рассказал, что тратит на подготовку к матчу около 3 часов

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Чтобы комментатору подготовиться к футбольному матчу, нужно потратить не менее трех часов. Об этом Lenta.ru рассказал начинающий комментатор Семен Иванов.

Он объяснил, что важно изучить историю команд, которые будут принимать участие во встрече. Кроме того, запомнить их расположение в турнирной таблице и прочитать информацию об игроках. Без этих сведений есть большой риск сесть в лужу: допустить ошибку или впасть в ступор.

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«С ходу начать комментировать могут лишь те, кто уже десятки лет работают в профессии и поэтому имеют хорошую базу», — подчеркнул Семен Иванов.

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