Начало матча между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» отложили из-за буйных фанатов

Несколько десятков болельщиков «Манчестер Юнайтед» выбежали на поле стадиона «Олд Траффорд». Фанаты «красных дьяволов» начали жечь файеры, кидая их в пустые трибуны.

Так болельщики решили выразить свое недовольство владельцами клуба — семьей Глейзеров, сообщил «Р-Спорт».

Пока часть фанатов жгла файеры на поле, часть сторонников «МЮ» заблокировала вход в отель, где расположилась «Юнайтед» перед матчем с «Ливерпулем» в рамках матчем 34-го тура чемпионата Англии.

Если эта встреча закончится победой «Ливерпуля», чемпионом Англии в этом сезоне досрочно станет «Манчестер Сити».

Акции болельщиков «МЮ» против Глейзеров начались еще на прошлой неделе. Фанаты устроили сожжение американского флага перед стадионом «Олд Траффорд» и вывесили антиглейзеровские плакаты.