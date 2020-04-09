«Начало и конец». Томаш Губочан — о самом сложном периоде в составе «Зенита»
Бывший защитник «Зенита» Томаш Губочан рассказал «Петербургскому дневнику», какой этап карьеры в составе «сине-бело-голубых» оказался для него самым сложным.
«Начало и конец», — признался футболист.
Он напомнил, что уехал из дома очень молодым, и ему было непросто адаптироваться в чужой стране и приспосабливаться к новым требованиям.
Также тяжело футболисту дался и уход из петербургского клуба. По словам Губочана, «Зенит» стал для него всем, однако обстоятельства сложились так, что ему пришлось уйти из команды.