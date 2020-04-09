«Начало и конец», — признался футболист.

Он напомнил, что уехал из дома очень молодым, и ему было непросто адаптироваться в чужой стране и приспосабливаться к новым требованиям.

Также тяжело футболисту дался и уход из петербургского клуба. По словам Губочана, «Зенит» стал для него всем, однако обстоятельства сложились так, что ему пришлось уйти из команды.