Появилось видео падения норвежца Танде с трамплина на скорости 103 км/ч

Четырехкратный чемпион мира по полетам на лыжах с трамплина норвежец Даниэль-Андре Танде упал во время тренировки. Его скорость на тот момент составляла 102,6 километра в час. В соцсетях появилось видео несчастного случая.

Во время тренировочного полета на этапе Кубка мира в словенской Планице 27-летний спортсмен потерял равновесие, рухнул на трассу и кубарем скатился вниз.

Танде потерял сознание. Его доставили на вертолете в медицинский центр Любляны. Лыжник сломал ключицу и ребра, сообщил его спортивный менеджер NRK.

Спортсмен находится в искусственной коме, чтобы уменьшить нагрузку на мозг. В этом состоянии его продержат по крайней мере до завтра. Состояние лыжника врачи оценивают как стабильное и неопасное для жизни.

Танде — чемпион зимних Игр 2018 года в командных соревнованиях.