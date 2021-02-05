Загитова и Медведева обменялись мнениями друг о друге на шоу Урганта

Загитова назвала Медведеву человеком, который в спорте «всегда идет до конца и борется». А самым сильным элементом у коллеги она сочла реберный прыжок сальхов.

Медведева в ответ заметила, что «Алина умеет работать, не останавливаясь». Причем иногда преодолевать себя, в том числе из-за травм.

«У всех спортсменов много травм. <…> Алина умеет все это преодолевать», — подчеркнула она.

Фигуристка вспомнила, как тяжело было спортсменам перед Олимпиадой-2018. Тогда Загитова была хорошо подготовлена и «прошла все с высоко поднятой головой», хотя у девушек «много чего болело».

Алина Загитова и Евгения Медведева получили золото и серебро Олимпиады 2018 года. После соревнований Медведева ушла от Этери Тутберидзе, у которой тренировались и она, и Загитова. Спустя два года девушка снова вернулась в команду тренера.

Загитова была победительнице чемпионатов мира и Европы, завоевала серебро ОИ-2018 в команде и европейского первенства. Медведева стала двукратным серебряным призером Олимпийских игр в 2018 году, заняв второе место в одиночном катании и командных соревнованиях. Дважды становилась победительницей чемпионатов мира и Европы — в 2016 и 2017 годах. У нее два золота чемпионата России за те же годы.