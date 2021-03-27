«На самом деле не очень безопасно». Отчаянные уральцы спустились на сапах со склона

В Екатеринбурге инструкторы спустились на сапах со снежного склона, а после этого прокатились по реке Патрушихе. Николай Николаев, один из участников эксперимента, рассказал «360», как у них возникла такая идея.

Николай рассказал, что они искали подходящее место для того, чтобы открыть сезон и покататься по воде на сапбордах. Они отправились на Патрушиху, туда, где обычно катаются летом, потому что думали, что река уже вскрылась ото льда.

«Единственный участок, где она действительно оказалась вскрыта, — это мост с новой парковкой, с новым склоном на Уктусе. Мы расчехляемся, я смотрю — склон, почему бы не прокатиться, если мы всю зиму там провели, катались на сноубордах, учили ребят», — рассказал Николай.

Инструктор рассказал, что кататься было несложно, но доска не очень быстро едет, потому что подтормаживала о снег. Чтобы развить хоть какую-то скорость, им пришлось подняться выше на склон. Николай признался, что больше они не планируют спускаться так по Уктусу.

«На самом деле не очень безопасно, потому что здесь нет такого контроля, как на сноуборде. Ты не можешь кантоваться, выбирать траекторию, не можешь быстро остановиться. Поэтому по фану один раз прокатились просто, и все», — сказал он.

Многие друзья Николая, которые увидели, как он прокатился на сапборде по оттаявшей реке, захотели так же. По его словам, сапборд стал для его компании приятелей настоящим символом прошлого лета.

В феврале сноубордист Дмитрий Белый прокатился по заснеженной Москве, зацепившись тросом за машину. Он рассказал «360», что проблем с полицией при этом не возникло.