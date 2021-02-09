«На результат влияют мелочи»: Лопухов оценил шансы сборной РФ на ЧМ по биатлону

Бывший старший тренер мужской национальной команды Николай Лопухов оценил шансы сборной России в эстафетах на стартующем в Поклюке чемпионате мира, сообщил сайт RT.

По словам специалиста, никаких сомнений в оптимальности состава сборной быть не может.

«На мой взгляд, в Поклюку поехали те люди, которые этого заслуживали. Тренерский штаб сделал объективный выбор. Не вижу, кто мог бы заменить в ростере основных биатлонистов», — отметил Лопухов.

Комментируя критику экспертов по поводу вызова неудачно выступившего на чемпионате Европы Евгения Гараничева, эксперт встал на защиту спортсмена. Он уточнил, что не был бы столь категоричен. По словам экс — тренера национальной команды, этот биатлонист умеет «накапливать негатив, а потом выстреливать на крупных турнирах».

Лопухов также выразил надежду, что все получится у Александра Логинова. Он заметил, что этот спортсмен всегда умел подводить себя к крупным турнирам. При этом уровень российского биатлониста пока не достиг желаемых высот.

«Но на самом ЧМ все будет непредсказуемо. На результат влияют мелочи. У кого-то в день старта может просто не пойти стрельба или с подготовкой лыж допустят просчет», — заключил эксперт.

Ранее ветераны биатлона в открытом письме к Дмитрию Губерниеву обвинили комментатора в постоянных оскорблениях в адрес спортсменов и тренеров.