«Фиорентина» посадила Кокорина на особую диету

Российскому футболисту Александру Кокорину придется придерживаться особой диеты. План питания для него разработали в итальянской «Фиорентине».

Подготовка Кокорина, заявила газета La Nazione, пока несколько уступает другим футболистам «фиалок». Ему потребуется около двух-трех недель, чтобы достичь стопроцентной физической формы.

Однако прогресс россиянина обнадеживает и становится все более очевидным. К таким результатам в том числе привела определенная программа, которую Кокорин выполнял в этом месяце. Он не только постоянно работал в группе, но и посвящал первую часть тренировок конкретным упражнениям. Свою роль сыграла и «особая диета», которую в «Фиорентине» разработали для нового игрока.

Александр Кокорин перешел в «Фиорентину» 27 января, а 1 февраля получил разрешение на работу в Италии. Дебютным матчем россиянина в составе «фиалок» стала встреча с «Интером», которая завершилась со счетом 0:2 в пользу команды из Милана. После этого болельщики «Фиорентины» раскритиковали Кокорина, назвав его «деревянным».