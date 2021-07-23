На Олимпиаде в Токио выявлено еще 19 случаев коронавируса

За прошедшие сутки коронавирус выявили еще у 19 человек, которые задействованы в проведении летней Олимпиады в Токио. Об этом сказано в отчете оргкомитета соревнований.

Трое из подхвативших ковид проживают на территории Олимпийской деревни. При этом положительный тест на коронавирус сдали три спортсмена, из которых один находился в Олимпийской деревне.

Общее число относящихся к Олимпийским играм людей с коронавирусом выросло до 106.

Летние Олимпийские игры должны были пройти в столице Японии в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса их перенесли на 2021 год. Российская сборная выйдет на парад спортсменов в рамках церемонии открытия Олимпийских игр под номером 77.

Традиционно некоторые соревнования начинаются раньше официального старта Игр. Так, гребец Александр Вязовкин стал первым представителем из России, который выступил на Олимпиаде в Токио. Россиянин занял второе место в третьем заезде и вышел в четвертьфинал соревнований.