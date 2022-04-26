Путин дал оценку выступлению сборной России на Олимпиаде в Пекине

Победители и призеры сборной России на Олимпиаде в Пекине завоевали достойное количество наград, но вместе с тем итоговое место команды в общекомандном зачете оказалось ниже запланированного, заявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что министр спорта должен объяснить причины, сообщил ТАСС.

«Хотел бы отметить, что итоговое место в общекомандном зачете [на ОИ в Китае] у нашей сборной все-таки ниже, чем было запланировано в стратегии развития спорта», — сказал президент в ходе заседания Совета по развитию физкультуры и спорта.

В связи с этим Путин попросил министра спорта Олега Матыцина доложить об этом. Глава государства также обратил внимание, что сегодня провел личную встречу с участниками олимпийской и паралимпийской сборных страны.

«Победители и призеры Игр в Пекине, безусловно, выдающиеся мастера, завоевали достойное количество наград», — подчеркнул он.

Вместе с тем Путин отметил, что сейчас присутствующие находятся, по сути, на производственном совещании, поэтому требуется озвучивать объективные оценки.

Отдельно президент подчеркнул важность сохранения в новых условиях соревновательной активности спортсменов России.

«Что касается проектов, которые международные структуры управления спортом отменили в России, — Бог им судья. Но в этой связи эти отмененные соревнования нужно восполнить за счет своих новых форматов. И мы это можем сделать достаточно быстро, организовать открытые и привлекательные со всех точек зрения многоэтапные спортивные турниры, обеспечить участие в них иностранных атлетов, клубов, команд», — сказал Путин.

Он попросил правительство безотлагательно приступить к формированию перечня таких соревнований, определить объемы и источники финансирования как уже запланированных, так и новых инициатив.