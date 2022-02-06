На Олимпиаде нашли еще 10 зараженных коронавирусом участников

Среди прибывших накануне на Олимпийские игры в Пекин власти Китая выявили десять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на организационный комитет турнира.

Всего 5 февраля в Китай прибыли 305 человек, среди них 190 спортсменов и официальных представителей делегаций, а также 115 человек от заинтересованных сторон.

Проведенные ПЦР-тесты в аэропорту выявили десять новых случаев коронавируса: шесть — у атлетов и официальных представителей, четыре — среди лиц из заинтересованных сторон.

Ранее в произвольной программе на командном олимпийском турнире по фигурному катанию россиянин Марк Кондратюк занял второе место. Среди женщин первый результат в короткой программе показала россиянка Камила Валиева.

Сборная России занимает промежуточное первое место в командном турнире. На втором — США, на третьем — Япония.

Накануне Наталья Непряева взяла серебро в женском скиатлоне на 15 километров, а также сборная России по биатлону в смешанной эстафете завоевала бронзовые медали.

Олимпийские игры в Пекине стартовали 4 февраля и продлятся до 20 февраля.