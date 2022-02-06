facebook_pixel
    06 февраля 2022, 09:36

    На Олимпиаде нашли еще 10 зараженных коронавирусом участников

    Десять новых случаев заражения коронавирусом выявили среди прибывших в Китай на Олимпиаду — оргкомитет

    Максим Зинкин

    Среди прибывших накануне на Олимпийские игры в Пекин власти Китая выявили десять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на организационный комитет турнира.

    Всего 5 февраля в Китай прибыли 305 человек, среди них 190 спортсменов и официальных представителей делегаций, а также 115 человек от заинтересованных сторон.

    Проведенные ПЦР-тесты в аэропорту выявили десять новых случаев коронавируса: шесть — у атлетов и официальных представителей, четыре — среди лиц из заинтересованных сторон.

    Ранее в произвольной программе на командном олимпийском турнире по фигурному катанию россиянин Марк Кондратюк занял второе место. Среди женщин первый результат в короткой программе показала россиянка Камила Валиева.

    Сборная России занимает промежуточное первое место в командном турнире. На втором — США, на третьем — Япония.

    Накануне Наталья Непряева взяла серебро в женском скиатлоне на 15 километров, а также сборная России по биатлону в смешанной эстафете завоевала бронзовые медали.

    Олимпийские игры в Пекине стартовали 4 февраля и продлятся до 20 февраля.