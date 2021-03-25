Российские фигуристы получили максимальную квоту в парном катании на Олимпиаде-2022

Российские фигуристы завоевали три квоты на Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине. Это — максимальное возможное количество. Кроме того, три пары фигуристов из России выступят на чемпионате мира, который состоится в том же году во Франции.

Об этом стало известно после произвольной программы на чемпионате мира — когда выступили две российские пары. Речь идет про Евгению Тарасову с Владимиром Морозовым и Анастасию Мишину с Александром Галлямовым.

Независимо от того, какой результат покажут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые лидируют после короткой программы, сумма мест двух лучших дуэтов будет меньше 13. Это значит, что сборная России может отправить на Олимпийские игры-2022 в Пекине три спортивные пары.

Такое же количество российских пар фигуристов поедет на чемпионат мира во Францию, который тоже пройдет в 2022 году.