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    25 марта 2021, 23:59

    Российские фигуристы получили максимальную квоту в парном катании на Олимпиаде-2022

    Нина Петлинова

    Российские фигуристы завоевали три квоты на Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине. Это — максимальное возможное количество. Кроме того, три пары фигуристов из России выступят на чемпионате мира, который состоится в том же году во Франции.

    Об этом стало известно после произвольной программы на чемпионате мира — когда выступили две российские пары. Речь идет про Евгению Тарасову с Владимиром Морозовым и Анастасию Мишину с Александром Галлямовым.

    Независимо от того, какой результат покажут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые лидируют после короткой программы, сумма мест двух лучших дуэтов будет меньше 13. Это значит, что сборная России может отправить на Олимпийские игры-2022 в Пекине три спортивные пары.

    Такое же количество российских пар фигуристов поедет на чемпионат мира во Францию, который тоже пройдет в 2022 году.