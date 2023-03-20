Спорт 20 марта 2023, 13:50 «На меня никто не выходил оттуда». Сперцян развеял слухи об интересе «Милана»

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Хавбек «Краснодара» и армянской сборной Эдуард Сперцян прокомментировал сообщение о том, что к его кандидатуре проявляет интерес «Милан». Футболиста процитировал RT.

«Честно, я не знаю этого. На меня никто не выходил оттуда», — признался Сперцян.

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Он добавил, что пока выступает за «Краснодар», то хочет вместе с партнерами по команде выиграть Кубок России. По его мнению, у «быков» есть шансы на победу.

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В текущем сезоне полузащитник отыграл за краснодарский клуб 25 матчей. Ему удалось забить 11 мячей и отметиться восьмью результативными передачами.