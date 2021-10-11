Определен состав сборной РФ по футболу на матч со Словенией

Футболисты национальной сборной РФ выйдут на матч против Словении во главе с Алексеем Суторминым. В грядущей игре он возьмет на себя обязанности капитана команды.

Состав, в котором российские футболисты выйдут на поле 11 октября в отборочном туре ЧМ-2022, сборная РФ опубликовала в Twitter. На воротах будет Матвей Сафонов, полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина назначили капитаном команды. В основном составе значатся Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Федор Кудряшов, Далер Кузяев, Дмитрий Баринов, Даниил Фомин, Зелимхан Бакаев, Федор Смолов и Алексей Миранчук. Матч Россия — Словения начнется в 21:45 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Марибор». Бывший полузащитник сборной РФ Александр Мостовой заявил, что российским болельщикам не стоит рассчитывать на больший результат, чем ничья.