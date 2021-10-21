«Спартак» осудил нападение на корреспондента РБК

Пресс-служба футбольного клуба «Спартак» выступила с заявлением, посвященном нападению на журналиста РБК после матча группового этапа Лиги Европы против «Лестера». Представители команды решительно осудили случившееся и сообщили, что установили личность нападавшего.

В заявлении также сказано, что служба безопасности и пресс-служба клуба находятся в контакте с потерпевшим.

После матча, закончившегося поражением россиян со счетом 3:4, журналист РБК стоял у VIP-выхода стадиона. На него с кулаками набросился неизвестный, и нанес несколько ударов по голове.

Предыдущая встреча «Спартака» с «Динамо» в рамках 11-го тура РПЛ закончилась вничью со счетом 2:2. Она состоялась 10 октября.