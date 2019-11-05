На Играх в Токио хотят ввести генетическое тестирование

СМИ: глава РУСАДА признал подмену допинг-проб в российской лаборатории Подробнее

«В случае одобрения Всемирным антидопинговым агентством такое генетическое тестирование может быть использовано на Олимпиаде в Токио. Эти новые методы усилят борьбу с допингом», — сказал Бах.

Он добавил, что новый тест «может стать новаторским методом выявления допинга в крови через несколько недель или даже месяцев после его использования».

Генетический тест разрабатывается профессором Университета Брайтона Янисом Пициладисом с 2006 года. С помощью спортсменов-добровольцев команда ученого определила, какие гены включаются при переливании крови или использовании запрещенных веществ, таких как гормон эритропоэтин.

По мнению Пициладиса, входящего в медицинскую комиссию МОК, применение этого теста можно будет сравнить с использованием биологического паспорта спортсмена, появившегося более десяти лет назад.

Глава МОК также сообщил о начале «глобальной программы хранения допинг-проб» и их повторного анализа, отметил ТАСС.

Речь идет в том числе о пробах, собранных до начала Игр. Эти образцы будут храниться «до десяти лет, как это МОК делает с пробами, взятыми во время Олимпийских игр», уточнил Бах.