Российского гимнаста предложили дисквалифицировать на год за символ Z

Международная федерация гимнастики (FIG) предложила дисквалифицировать российского гимнаста Евгения Куляка за демонстрацию символа Z время церемонии награждения на этапе Кубка мира в Дохе. Об этом ТАСС сообщила тренер национальной команды Валентина Родионенко.

«Сейчас с нами работают адвокаты, которые надеются на то, что отобьют нас», — рассказала она.

Родионенко уточнила, что FIG принимает подобные решения под давлением украинской стороны, она сомневается, что адвокату удастся решить этот вопрос без отстранения.

«Некоторые из украинцев вообще выступали за нашу пожизненную дисквалификацию. На рассмотрение дела отвели три недели», — продолжила тренер.

Родионенко сообщила, что ей и коллеге Игорю Калабушкину также грозит дисквалификация, поскольку они являлись членами делегации команды. Куляк рискует лишиться призовых за завоеванную бронзовую медаль.

«Заметили знак, когда спортсмен вышел на награждение. Во время самих соревнований никто из нас даже не обратил внимания на то, какой знак был на майке у гимнаста», — заключила она.

Куляк объяснил свой поступок поведением украинской стороны, которая провоцировала российскую команду националистическими кричалками.