Жена Тарасова рассказала об атаке хейтеров на ее мужа

По данным издания, спортсмен попал под шквал критики из-за того, что он добился уменьшения алиментов для старшей дочери от бывшей жены.

После этого кто-то слил в Сеть личный номер телефона Тарасова, который оказался привязан к банковской карте. В результате ему начали звонить, писать и переводить небольшие суммы озлобленные фанаты, чтобы он закрыл долг.