Жена Тарасова рассказала об атаке хейтеров на ее мужа
Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко рассказала на своей странице в Instagram о хейтерской атаке, которой подвергся ее муж. Об этом сообщили «Дни.ру».
По данным издания, спортсмен попал под шквал критики из-за того, что он добился уменьшения алиментов для старшей дочери от бывшей жены.
После этого кто-то слил в Сеть личный номер телефона Тарасова, который оказался привязан к банковской карте. В результате ему начали звонить, писать и переводить небольшие суммы озлобленные фанаты, чтобы он закрыл долг.