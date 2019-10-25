На доске из Сахалина в Японию. Как спортсмен из Подмосковья установил мировой рекорд

Кайтбордист из Подмосковья стал двукратным рекордсменом. Он первый, кто пересек пролив Лаперуза. До этого никто на такой подвиг не решался. Почти за три часа Евгений Новожеев проделал путь на доске с острова Сахалин в Японию.

Рожденный в Подмосковье Евгений Новожеев уже давно покоряет моря и океаны. Шесть лет назад он переехал на остров Маврикий и открыл школу кайтбординга. А теперь решил наведаться на Родину.

Евгений — четырехкратный чемпион России, и теперь уже дважды рекордсмен книги рекордов Гиннеса. Недавно он пересек пролив Лаперуза, на доске из Сахалина добрался до Японии.

Источник фото: телеканал «360»

«Подготовка к самому переходу занимает больше времени и трудов, чем сам переход. Это факт. Это я после Берингова пролива знаю», — отметил дважды рекордсмен, чемпион России по кайтбордингу Евгений Новожеев.

Источник фото: телеканал «360»

Берингов пролив он пересек на кайтборде восемь лет назад. Он рассказал, что ему надоело сражаться с кем-то другим, вот и стал прыгать выше собственной головы.

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Свой новый мировой рекорд Евгений установил в середине октября. В 10:40 спортсмен спустился на воду у мыса Крильон, и уже почти через три часа и 53 километра вышел на японский берег. Что дальше — не говорит, но обещает не останавливаться.

«Это нравится. Это как какой-то наркотик. Я просто сразу начал с Эвереста», — поделился Евгений.