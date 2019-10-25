На доске из Сахалина в Японию. Как спортсмен из Подмосковья установил мировой рекорд
Рожденный в Подмосковье Евгений Новожеев уже давно покоряет моря и океаны. Шесть лет назад он переехал на остров Маврикий и открыл школу кайтбординга. А теперь решил наведаться на Родину.
Евгений — четырехкратный чемпион России, и теперь уже дважды рекордсмен книги рекордов Гиннеса. Недавно он пересек пролив Лаперуза, на доске из Сахалина добрался до Японии.
«Подготовка к самому переходу занимает больше времени и трудов, чем сам переход. Это факт. Это я после Берингова пролива знаю», — отметил дважды рекордсмен, чемпион России по кайтбордингу Евгений Новожеев.
Берингов пролив он пересек на кайтборде восемь лет назад. Он рассказал, что ему надоело сражаться с кем-то другим, вот и стал прыгать выше собственной головы.
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Свой новый мировой рекорд Евгений установил в середине октября. В 10:40 спортсмен спустился на воду у мыса Крильон, и уже почти через три часа и 53 километра вышел на японский берег. Что дальше — не говорит, но обещает не останавливаться.
«Это нравится. Это как какой-то наркотик. Я просто сразу начал с Эвереста», — поделился Евгений.