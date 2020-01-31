На чемпионат мира от России поедут Косторная, Щербакова и Трусова

Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков. По его словам, исполком и тренерский состав федерации утвердили состав участников чемпионата в Монреале, который состоится 18–22 марта.

В женском одиночном катании в роли запасных выступят чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова.

В мужском одиночном катании за честь страны будут сражаться Дмитрий Алиев (чемпион Европы — 2020) и Артур Даниелян (серебро). Запасными будут бронзовый призер чемпионата России 2020 года Александр Самарин и Макар Игнатов.

На чемпионат мира поедут спортивные пары чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, серебряные призеры Евгения Тарасова и Владимир Морозов, и обладатели бронзовой медали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Запасными будут Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Алина Пепелева и Роман Плешков.

Чемпионы Европы и двукратные чемпионы России Виктория Синицина и Никита Кацалапов, серебряные и трехкратные бронзовые призеры европейского первенства Александра Степанова и Иван Букин, а также бронзовые призеры чемпионата России Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро представят Россию в танцах на льду сборную России представят. Запасные — Анабель Морозова и Андрей Багин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.