Сборная Германии по футболу первая отобралась на чемпионат мира 2022

Сборная Германии по футболу стала первой командой в мире, отобравшейся в финальную часть чемпионата мира 2022 года, который состоится в Катаре.

В понедельник, 11 октября, немцы на выезде одержали победу над командой Северной Македонии. Встреча прошла в Скопье и закончилась со счетом 4:0. Таким образом, подопечные Ханса-Дитера Флика досрочно обеспечили себе первое место в отборочной группе J, которое дает им прямую путевку на мундиаль в Катаре.

В арсенале немецкой сборной после восьми туров 21 очко. Команда опережает ближайших соперников по группе — сборную Румынии — на восемь баллов за два тура до конца отборочного турнира.

Сборная Германии стала второй участницей ЧМ-2022 после сборной Катара, которая на правах страны-хозяйки освобождена от отборочных соревнований, отметило РИА «Новости».

Накануне встреча сборной России по футболу с командой Словении закончилась победой подопечных Валерия Карпина. Игра завершилась со счетом 2:1 и еще больше приблизила победителей к чемпионату мира 2022 года. Матч прошел на стадионе «Людски врт» в Мариборе.

По итогам матча в турнирной таблице Словения осталась на третьем месте, набрав 10 очков. Российская сборная поднялась на первое место, став лидером в группе H с результатом 19 очков.