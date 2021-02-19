UFC нашел замену Чимаеву на бой с Эдвардсом

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) нашел замену шведу Хамзату Чимаеву, который снялся с участия в поединке с британцем Леоном Эдвардсом. Как сообщается в Twitter ESPN MMA, вместо Нового Хабиба на турнире 13 марта выступит американец Белал Мухаммад.

Об этом ESPN сообщили сразу несколько источников. В последний раз Мухаммад выходил в октагон 14 февраля. Тогда он одержал победу над Диего Лимой.

Хамзат Чимаев из-за проблем со здоровьем не сможет принять участия в схватке с Эдвардсом. Спортсмен не может полностью восстановиться после ковида. Поединок Чимаева с Эдвардсом уже неоднократно срывался.

Первоначально бой был намечен на декабрь 2020-го. Сначала из-за коронавируса с поединка снялся Эдвардс. Бой перенесли на 20 января 2021-го. Но и в этот день противостояние не состоялось, и снова из-за коронавируса. Только на этот раз ковид подхватил Чимаев.

В сентябре 2020-го Чимаев нокаутировал американца Джеральда Мершарта на турнире UFC Fight Night 178 за 17 секунд. Он одолел соперника первым же ударом в голову.

Чимаева называют новым Хабибом. Шведский спортсмен три раза победил в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) за 66 дней, таким образом побил рекорд промоушена.