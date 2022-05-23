Вратарь хоккейной команды из-за несправедливого судейства напал на арбитров на Урале

Скандал с рукоприкладством произошел на хоккейном турнире в Екатеринбурге. Вратарь команды из спортшколы № 19 «Детский стадион» ударил арбитров из-за несправедливого судейства. Помощник тренера объяснил, что 10-летнего мальчика довели до слез и он не справился с эмоциями на льду.

Одного арбитра юный голкипер ударил перчаткой-ловушкой, а второму досталось клюшкой по спине. Руководство школы заявило, что такое поведение осуждает, но в данном случае арбитры тоже повели себя некорректно, написал «Подъем».

По словам помощника тренера, судьи отказали вратарю в остановке игры. Причем отказ спортсмен получил несколько раз. Помимо этого собеседник издания отметил, что арбитры смеялись над ребенком. Он обратил внимание, что мальчик растет в интеллигентной семье, раньше в конфликтах не участвовал, у ребенка все в порядке с чувством юмора, но гипертрофированное чувство справедливости.

«Судья, по словам мальчишек, сказал ему: „Пошел вон с поля“. В итоге он заплакал, первого судью толкнул и далее на видео с криками: „Я же вам верю, вы же взрослые! Зачем вы обманываете!“», — сказал помощник тренера.

Игра в итоге закончилась победой соперников команды школы № 19. Счет был разгромный — 10:1. После матча с вратарем провели беседу.

«Мы осудили нападение. Но судья на детских соревнованиях в первую очередь педагог, а потом судья», — заключили в спортивной школе.