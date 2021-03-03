«Мы знали, как он борется»: Гучек рассказал, как умел вдохновлять Розанов

Ведущий КХЛ-ТВ и МАТЧ ТВ Владимир Гучек в беседе с радио Sputnik рассказал, как спортивный комментатор Юрий Розанов умел вдохновлять своих коллег.

О смерти Розанова стало известно утром 3 марта. По слова Гучека, это «большая потеря для всей комментаторской семьи». Ведущий вспомнил, как Розанов поддерживал своих товарищей, давая им ценные советы.

«Розанов в какой-то момент подошел и говорит: „Не бойся, пробуй“. И я начал пробовать, искать какой-то свой стиль», — отметил Владимир.

По его словам, так Розанов общался и с другими ребятами. В последнее время комментатор боролся с онкологическим заболеванием.

«Мы знали, как он борется, и все надеялись, что рано или поздно он вернется», — поделился Гучек.

Владимир пояснил, что в последнее время Розанов понемногу возвращался в форму.