Спорт 27 июня 2023, 09:12 «Мы ждем слушаний». Глава WADA — о допинг-деле фигуристки Валиевой Глава WADA Банька заявил об ожидании слушаний по допинг-делу фигуристки Валиевой РИА «Новости»

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Президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька прокомментировал ход допинг-дела российской фигуристки Камилы Валиевой. По его словам, организация ждет сентябрьские слушания в Спортивном арбитражном суде, написало издание Inside the Games.

«У нас есть дата, и мы ждем слушаний. Вы очень хорошо знаете нашу позицию по отношению к этой ситуации», — сказал он.

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WADA подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА признать фигуристку Камилу Валиеву невиновной в употреблении запрещенных препаратов. Организация в рамках иска попросила дисквалифицировать российскую спортсменку на четыре года, а также лишить ее всех наград и результатов со дня взятия пробы.

В декабре 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительный допинг-тест. Результаты обнародовали после командного турнира Олимпийских игр 2022 года. РУСАДА аннулировало победу фигуристки на национальном первенстве.

Американский фигурист Винсент Чжоу раскритиковал медленный ход дела в отношении Валиевой. По его словам, цену за это приходится платить «чистым» спортсменам.