Фанаты испанского «Альбасете» необычно поддержали украинского нападающего Романа Зозулю, который выступает за этот клуб с 2017 года. Спортсмен подвергся систематическим обвинениям в нацизме со стороны болельщиков ФК «Райо Вальекано».

О необычном способе поддержать футболиста рассказали в Twitter испанского «Альбасете». Во время матча между этим футбольным клубом и командой «Элье», фанаты подняли три баннера, на которых было написано по одному слову из предложения.

«Мы все — Зозуля», — гласила надпись.

Кроме того, на 10-й минуте матча болельщики начали скандировать имя нападающего. Время выбрано не случайно — футболист выступает за «Альбасете» под 10 номером.

Ранее фанаты «Райо Вальекано» обвинили Зозулю в нацизме. Они оскорбляли его, показывали ему неприличные жесты и обзывали. Из-за их выкриков во время матча игру остановили по решению обеих команд.