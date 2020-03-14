«Мы все умрем!» Футбольные болельщики придумали новую кричалку из-за коронавируса. Видео

В Сети появилось видео, на котором болельщики матча РПЛ «Зенит» — «Урал» на петербургском стадионе «Газпром Арена» скандировали: «Мы все умрем!». Российские пользователи уточнили, что на игру пришли 33677 человек.

На публикацию обратила внимание Сара Рейнсфорд, корреспондент ВВС. Она написала, что болельщики «Зенита» реагируют на коронавирус по-своему, и, видимо, умрут счастливыми. Ведь их команда выиграла со счетом 7:1.

Рейнсфорд напомнила, что в Москве возможность собираться большими группами ограничена пятью тысячами человек, а в Санкт-Петербурге, где проходил матч, тысячей. Однако запретительные меры по борьбе с инфекцией вступят в силу только в понедельник, 16 марта.

Корреспондент со ссылкой на болельщиков сообщила, что все они проверили свою температуру перед игрой. Стадион перед матчем был продезинфицирован.