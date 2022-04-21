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    21 апреля 2022, 21:35

    «Мы в первую очередь русские». Американский боец ММА Монсон назвал предательством смену паспорта ради карьеры

    Боец ММА Монсон выступил против смены гражданства ради спортивной карьеры

    Полина Созыкина

    Смена спортивного гражданства ради карьеры — это предательство в нынешних обстоятельствах, заявил изданию Sport24 профессиональный боец ММА Джефф Монсон. Российский паспорт спортсмен получил в 2018 году.

    «Мы в первую очередь русские». Американский боец ММА Монсон назвал предательством смену паспорта ради карьеры

    «Если спортсмен сборной России откажется от гражданства, чтобы выступать за другую страну, его перестанут уважать, и он потеряет своих болельщиков из России. Безусловно, сейчас это своеобразное предательство, учитывая нынешнюю ситуацию», — заявил собеседник издания.

    Монсон отметил, что профессиональному спортсмену нужны болельщики, чтобы обеспечить существование. Маловероятно, что российские спортсмены начнут массово менять гражданство и выступать за другую страну.

    «Мы в первую очередь русские, во вторую — спортсмены. Об этом нельзя забывать», — подчеркнул боец смешанных единоборств.

    Первая ракетка мира Новак Джокович назвал безумием решение организаторов Уимблдонского турнира отстранить российских и белорусских теннисистов от участия в соревнованиях. Когда политика вмешивается в спорт, не получается ничего хорошего, отметил Джокович.