«Мы в первую очередь русские». Американский боец ММА Монсон назвал предательством смену паспорта ради карьеры

Смена спортивного гражданства ради карьеры — это предательство в нынешних обстоятельствах, заявил изданию Sport24 профессиональный боец ММА Джефф Монсон. Российский паспорт спортсмен получил в 2018 году.

«Если спортсмен сборной России откажется от гражданства, чтобы выступать за другую страну, его перестанут уважать, и он потеряет своих болельщиков из России. Безусловно, сейчас это своеобразное предательство, учитывая нынешнюю ситуацию», — заявил собеседник издания.

Монсон отметил, что профессиональному спортсмену нужны болельщики, чтобы обеспечить существование. Маловероятно, что российские спортсмены начнут массово менять гражданство и выступать за другую страну.

«Мы в первую очередь русские, во вторую — спортсмены. Об этом нельзя забывать», — подчеркнул боец смешанных единоборств.

Первая ракетка мира Новак Джокович назвал безумием решение организаторов Уимблдонского турнира отстранить российских и белорусских теннисистов от участия в соревнованиях. Когда политика вмешивается в спорт, не получается ничего хорошего, отметил Джокович.