Спорт 24 ноября 2023, 09:13 «Мы спасли лигу». Овечкин без ложной скромности рассказал о своем вкладе в НХЛ Хоккеист Александр Овечкин заявил, что вместе с Сидни Кросби спас НХЛ

Читать 360tv в

Новому поколению хоккеистов предстоит доказать свое преимущество перед предыдущим. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что в свое время вместе с нападающим «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби изменил Национальную хоккейную лигу. Об этом сообщил «Чемпионат».

«Мы спасли лигу. Сейчас уже пришло новое поколение, и полагаю, что мы уже старички. Но мы спасли лигу. Теперь новое поколение должно доказать, что я не прав, доказать, что мы не лучшие», — заявил он.

Реклама

С 2005 года Александр Овечкин провел в НХЛ 1363 матча, сделал 670 результативных передач и забросил 827 шайб. Он завоевал Кубок Стэнли и занял второе место в рейтинге самых успешных нападающих. Сидни Кросби выступил в 1208 играх, забил 562 шайбы и сделал 962 результативные передачи. На его счету три Кубка Стэнли.

В ноябрьской игре с «Нью-Йорк Айлендерс» российский хоккеист повторил один из рекордов канадца Уэйна Гретцки. Он забил 56-ю шайбу в пустые ворота в матче регулярных чемпионатов НХЛ.