Эксклюзив 15 февраля 2023, 02:50 «Мы соперничаем с такими же людьми». Футбольный эксперт Ловчев высказался против политики в спорте Футбольный эксперт Евгений Ловчев заявил о большом присутствии политики в спорте Телеканал «360»

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Спорт всегда был смешан с политикой, но не в таком разрезе, как сейчас. Об этом заявил бывший игрок «Спартака» и футбольный эксперт Евгений Ловчев в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик.

Мир, по мнению Ловчева, очень многогранен, и со своими принципами лезть куда-то невозможно. Каждый имеет право поддерживать или не поддерживать те или иные убеждения, например ЛГБТ-сообщества.

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Эксперт отметил, что с претензиями «пристают» только к России. Ловчев вспомнил, что когда оргкомитет Катара, который не поддерживает ЛГБТ, запретил на чемпионате мира лозунги в поддержку этого сообщества, то западное сообщество не возражало против этого, и мундиаль все равно провели.

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«Просто когда-то, в 1945 году, им всем дали по мозгам <…>. Они до сего времени не могут нам этого простить», — отметил Ловчев.

Спорт, по его словам, всегда был смешан с политикой, но не в таком разрезе, как сейчас.

«Я все равно воспитан на том, что спорт вне политики, потому что когда мы выходим на татами, ринг, футбольное поле, баскетбольную площадку — мы выходим доказать, что мы лучше вот в этом, а не то что наша страна лучше или круче. Все равно мы соперничаем с такими же людьми», — отметил футбольный эксперт.