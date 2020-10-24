«Мы с тобой, братуха». Овечкин пожелал Хабибу удачи в бою с американцем

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и борной России по хоккею Александр Овечкин записал обращение к чемпиону лиги UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову. Овчекин пожелал бойцу удачи перед встречей с американцем Джастином Гейджи.

Видео появилось в Instagram Нурмагомедова.

Источник фото: телеканал «360»

«Хабиб, привет! Хочу пожелать тебе мощнейшего боя. Знай, что вся страна, все будет за тебя болеть. Покажи, что ты лучший. Мы с тобой, братуха», — заявил Овечкин.

Встреча Нурмагомедова с Гейджи пройдет 24 октября в Абу-Даби. Для Хабиба это будет третья защита чемпионского титула. До этого он победил экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье.

На взвешивании перед боем вес Хабиба оказался максимально допустимым — 70,3 килограмма. До этого за неделю россиянин сбросил больше восьми килограммов.

За профессиональную карьеру Нурмагомедов выиграл 28 боев и не проиграл ни одного. На счету Джастина Гейтжи 22 победы и два поражения.