Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение от «Барселоны» со счетом 4:0 в рамках чемпионата Испании. Футболиста процитировала «Газета.ru».

«Мы представили „Реал“ в неприемлемом свете», — признал Куртуа.

По его словам, мадридский клуб хотел интенсивно начать игру, однако «Барса» находила свободные зоны. По мнению вратаря, «Реал» действовал недостаточно компактно.

Наставник команды Карло Анчелотти взял вину за поражения своих подопечных на себя.

«Команда не похожа на себя, все не так», — обозначил он.