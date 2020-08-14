«Мы постоянно находились вместе». Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца

Боец ММА и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов собрал первую за долгое время пресс-конференцию. Он ответил на самые интересующие журналистов вопросы: о грядущих соревнованиях, о планах в политике — и впервые он прокомментировал смерть отца.

«Это, конечно, очень тяжело. У многих с отцом отношения только как у отца с сыном, но у меня с ним были очень близкие отношения. Мы были как друзья, он был мне как тренер. Мы постоянно находились вместе», — рассказал Нурмагомедов.

По его словам, смерть отца не отвлекает, а наоборот, концентрирует на подготовке к следующему поединку, который пройдет осенью.

На пресс-конференции Хабиб Нурмагомедов рассказал и о своих слабостях. По словам бойца, он такой же человек, как и все, и ему тоже бывает свойственно совершать ошибки.

Еще журналисты поинтересовались у спортсмена, не готов ли он идти в политику. Хабиб всех успокоил: он будет продолжать заниматься любимым делом, и политика для этого ему не нужна — ни на региональном, ни на федеральном уровне.

«Я не думаю, что у тебя должно быть кресло или кабинет, чтобы помогать окружающим. Я этим занимаюсь ни вчера, ни позавчера, я начал заниматься этим в 23-24 года. Это мне приносит удовольствие. Я вам тоже советую. Если у вас есть два рубля — вы уже можете помочь кому-то, отдав один рубль», — заключил Нурмагомедов.

Пресс-конференция продлилась два часа вместо заявленного часа.