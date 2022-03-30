Бомбардир шведской сборной и итальянского «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал поражение от поляков в рамках отбора к чемпионату мира — 2022. Футболиста процитировала «Газета.ru».

«Мы подавлены и разочарованы. Когда проигрываешь, это нормально. Все хотят выступить на чемпионате мира, пережить эти эмоции», — заметил Ибрагимович.

Он выразил надежду, что продолжит играть в сборной Швеции. По его словам, он хочет выступать за национальную команду, пока здоров и способен играть.