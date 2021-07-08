Полузащитник британской сборной Джордан Хендерсон признался, что вся команда полностью сосредоточена на финальном матче Евро-2020 с итальянцами, который пройдет 11 июля. Футболиста процитировал RT.

По словам Хендерсона, предстоящая игра с Италией является самой важной для сборной Англии, и команда должна постараться снова осчастливить своих фанатов и всю страну.

«Финал с Италией — огромная возможность для Англии как для команды, так и для страны. Мы отдадим все силы», — пообещал хавбек.