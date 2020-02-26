«Мы не подозревали, какая звезда играет». Марию Шарапову проводили из спорта слезами и овациями

Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры. Радио- и телеведущая, журналист и спортивный комментатор Софья Тартакова проводила ее со слезами.

«Невероятно грустно, до слез сложно слова какие-то подобрать. Маша была выдающимся спортсменом. До сих пор у меня перед глазами то, как она выступала на Олимпиаде, как она настраивалась на матч Кубка Федерации. Ее много упрекали в России, что она не живет в стране, называли ее американкой, история с мельдонием отчасти подпортила ей репутацию, но мы даже не представляли, какая звезда играет под флагом России. И только сейчас, когда она официально объявила, что заканчивает карьеру, мы осознаем, какую спортсменку мы потеряли», — рассказала «360» Тартакова.

На Шарапову всегда ходили. Ради нее заполняли трибуны. Билеты сметали за несколько дней, вспомнила журналистка. Шарапова была в хорошем смысле слова настоящим «небожителем». По ее примеру множество девочек тоже пошли в теннис. Даже сейчас российские девчонки неосознанно подражают ей на корте. Но теперь за женскими турнирами наблюдать будет неинтересно.

«Грустно, что она ушла, но более эффектно она уйти не могла. Ушла очень элегантно, стильно, красиво — так, как она и жила в спортивном мире», — добавила Тартакова.