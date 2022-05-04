Заслуженный мастер спорта РФ, фигурист Илья Авербух объяснил порталу Sport24, что решение о продолжении телевизионного шоу «Ледниковый период» принимает руководство Первого канала.

«Это их проект, я его только продюсирую. Мы надеемся и ждем. Я думаю, что станет понятнее после майских праздников. Еще раз повторю, что принимает решение Константин Львович Эрнст», — цитирует Авербуха ИА Nation News.

По его словам, он очень хотел бы, чтобы проект состоялся, поскольку это важно для многих российских фигуристов, которых впереди ожидает непростой сезон. Авербух добавил, что есть и такие спортсмены, которые уже сейчас готовы завершить карьеру. По его мнению, было бы очень кстати поддержать их этим телепроектом.