Бывший защитник московских армейцев Василий Березуцкий допустил, что сборная России может победить датчан в предстоящем матче в рамках группового этапа Евро-2020. Футболиста процитировала «Газета.ru».

«Я думаю, сборная Дании нам по зубам, мы можем с ними играть», — подчеркнул Березуцкий.

По его мнению, игра может быть равной, а у россиян есть шансы на победу. Он добавил, что сборной нужно готовиться к контратакам.

«У нас есть козыри, на которых мы можем сыграть: Александр Головин, Алексей Миранчук, Артем Дзюба», — обратил внимание спортсмен.

Матч Россия — Дания состоится в Копенгагене 21 июня. По итогам предыдущих игр сборная РФ находится на втором месте с тремя очками. Датчане на четвертой позиции. В их активе нет ни одного очка.