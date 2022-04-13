Бомбардир испанского «Вильярреала» Жерар Морено высказался о выходе клуба в полуфинал Лиги чемпионов после победы над мюнхенской «Баварией» по сумме двух матчей со счетом 2:1. Футболиста процитировала «Газета.ru».

Морено заметил, что в первом матче «Вильярреал» допустил ошибку, не добив соперника. По его словам, это мотивировало игроков, и во второй встрече удалось забить мяч, который позволил команде пройти дальше.

«Мы добились великого успеха. Мы бились с большими клубами и выходим в полуфинал с большой надеждой. Мы заслужили это», — обозначил нападающий.