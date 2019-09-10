«Мы дадим Хабибу съесть его чизбургеры». Фергюсон вызвал Нурмагомедова на бой

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон может в конце 2019 года встретиться с Хабибом Нурмагомедовым на ринге. Такое заявление сделал сам Фергюсон.

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Американец заявил, что намерен позвонить российскому спортсмену немедля. Бой можно провести в декабре этого года на турнире UFC 245.

«Мы дадим Хабибу съесть все его чизбургеры и все остальное. Наслаждайся пока, но не слишком толстей. У меня есть кое-что для тебя. Я в предвкушении. Я хочу драться в декабре, я устал проводить поединки только раз в год», — заявил Фергюсон. Его слова привел портал ESPN.

По словам американского бойца, Нурмагомедов должен защитить свой титул или освободить его для Фергюсона. Стиль боя российского спортсмена он назвал «мокрым полотенцем».

Хабиб Нурмагомедов 7 сентября подтвердил титул чемпиона UFC в легком весе, одержав победу над американцем Дастином Порье во время UFC 242 в Абу-Даби. Россиянин в третьем раунде применил к сопернику удушающий прием. Перед прошедшим боем Нурмагомедов заявил, что в следующий раз он должен сразиться с Фергюсоном.

В свою очередь, Тони Фергюсон в последний раз участвовал в бое 8 июня. Техническим нокаутом он победил Дональда Серроне на шоу UFC 238. За свою карьеру Фергюсон одержал 25 побед и допустил три поражения. В копилке Нурмагомедова 28 побед в 28 боях.