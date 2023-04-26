Спорт 26 апреля 2023, 17:27 МВД назвало условия возвращения пива на стадионы Представитель МВД Ботвин: закон о продаже пива поддержат при сохранении Fan ID РИА «Новости»

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Возражения против законопроекта о продаже пива на стадионах со стороны МВД России не будет, если система идентификации болельщиков сохранится. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением на заседании комитета Госдумы по спорту выступил официальный представитель министерства Валерий Ботвин.

Он пояснил, что действующая система идентификации личностей футбольных болельщиков позволяет выполнять требования безопасности, которые необходимы для продажи пива в местах спортивных соревнований.

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Вторым условием для поддержки законопроекта со стороны МВД Ботвин назвал определенный кабмином список соревнований, где разрешат продажу слабого алкоголя.

«При соблюдении наших требований мы против принятия проекта федерального закона не возражаем», — заявил представитель МВД.

Частью системы идентификации болельщиков, а точнее — персональной карты Fan ID оказались довольны не все поклонники футбола. Некоторые столкнулись с неожиданным препятствием для посещения матчей. Так, житель Екатеринбурга не смог посетить стадион с детьми, так как на младшего сына у него не было специальной карты.

С предложением отменить карты болельщиков к председателю правительства Михаилу Мишустину обращался депутат Госдумы Виталий Милонов. Он пояснял, что Fan ID тормозит развитие спорта.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что дальнейшую судьбу паспорта болельщика определят силовые структуры с руководством спортивных организаций.